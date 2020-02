Sci alpino, Coppa del Mondo Rosa Khutor 2020: in programma il SuperG, si riuscirà a correre? (Di domenica 2 febbraio 2020) Per il momento il risultato è quarto: Generale Inverno-Coppa del Mondo di sci alpino femminile 4-0. Sono proprio quattro, infatti, le cancellazioni avvenute in questo fine settimana di Rosa Khutor (Russia). Tre prove di discesa e la discesa stessa che doveva andare in scena nella giornata di ieri. A questo punto la domanda è inevitabile. Si riuscirà a gareggiare sul pendio russo? Le pesanti nevicate delle scorse ora hanno messo completamente in ginocchio il calendario ma, a quanto pare, oggi la situazione dovrebbe migliorare. Il SuperGigante se non ci saranno ulteriori problemi, scatterà alle ore 9.00 e sarà davvero una gara particolare. Le atlete sono ferme in hotel da diversi giorni e non vedono l’ora di scendere in pista. Tra queste, sicuramente, le sciatrici italiane che vogliono assolutamente riprendere il discorso aperto a Bansko e, sostanzialmente, in tutta la stagione. Gli ... oasport

