Sanremo 2020, Salvini tuona: “Hanno già deciso il vincitore” (Di domenica 2 febbraio 2020) Ospite ad una festa a Vignola per ringraziare i cittadini emiliano-romagnoli che hanno votato Lega alla regionali 2020, Matteo Salvini è intervenuto sull’argomento Sanremo 2020 tuonando contro il Festival, a suo dire già programmato per far vincere una canzone politically correct. Salvini su Sanremo 2020 Sanremo 2020 è alle porte ma le critiche sul Festival sono attive già da tempo. Ad inasprirle ci ha pensato anche il leader della Lega che, incalzato sull’argomento, ha tuonato contro la kermesse ligure. “A Sanremo hanno già deciso che vinceranno tutti quelli politicamente corretti e di sinistra“. Per giorni il leader del Carroccio si è espresso criticamente sul festival della musica italiana, da lui accusato di essere di parte e di ospitare più comizi che canzoni. Parole che aveva già utilizzato l’anno precedente soprattutto dopo la vittoria di Mahmood, Il ... notizie

