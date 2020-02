LIVE Djokovic-Thiem 4-3, Finale Australian Open in DIRETTA: l’austriaco recupera il break di svantaggio (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Quinto ace di Thiem. 15-15 Arriva pronta la replica, sempre con lo stesso colpo, di Thiem! 162 km/h per questo vincente. 0-15 Splendido dritto di Djokovic che si stampa sulla riga, in lungolinea! 4-3 Djokovic, break Thiem: mette in rete il rovescio in uscita dal servizio il serbo, l’austriaco recupera lo svantaggio pochi istanti dopo esser stato a due palle dal trovarsi sotto 5-1. 15-40 DUE PALLE break Thiem: GRAN PUNTO DELL’AUSTRIACO! Fa una certa fatica a togliere l’iniziativa a Djokovic, ma una volta che ci riesce trova il modo di scaricare un gran rovescio incrociato vincente. 15-30 Djokovic continua a spostare Thiem da una parte all’altra, ma questa volta manda largo il dritto verso la propria destra. 15-15 Prima centrale vincente di Djokovic, non controlla la risposta Thiem. 0-15 Esce di poco in larghezza ... oasport

