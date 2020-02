Lecce Torino 4-0: cronaca e tabellino (Di domenica 2 febbraio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Torino si sono affrontate nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Lecce Torino 4-0 MOVIOLA 11′ GOL DEIOLA – Prima rete in Serie A per il centrocampista salentino, che converte in rete uno schema da calcio d’angolo su cui la difesa del Torino si fa trovare impreparato 19′ GOL BARAK – All’esordio in giallorosso, il centrocampista supera Sirigu di controbalzo dopo gli imprecisi rilanci prima di Ola Aina e poi di Djidji 23′ INFORTUNIO VERDI – Piove sul bagnato per il Torino: problema muscolare per il rifinitore granata, al suo posto in campo Millico 45′ GOL ANNULLATO DE SILVESTRI – Punizione dal limite di Belotti deviata ... calcionews24

OfficialUSLecce : #LecceTorino #SerieATIM 19' pt Gooooool del Lecce 2-0 per noi all'esordio in giallorosso Barak firma il raddoppio… - OfficialUSLecce : #LecceTorino #SerieATIM 33' st Gooooool del Lecce dal dischetto ritrova la gioia de gol Gianluca Lapadula! 4-0 per…