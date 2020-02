Le previsioni meteo di lunedì 3 febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) Le previsioni meteo di lunedì 3 febbraio – Al Nord nuvole sparse ma senza fenomeni di rilievo. Al Centro addensamenti compatti interesseranno l’Umbria e la Toscana. Al Sud cielo da velato a nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Le previsioni meteo di lunedì 3 febbraio – Nuvole sparse sulla penisola italiana ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature torneranno a salire al Nord. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo Addensamenti compatti interesseranno buona parte del settore settentrionale ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Cielo da velato a nuvoloso sulla Toscana e sull’Umbria ma senza fenomeni di particolare intensità Nuvole sparse interesseranno l’Umbria e la Toscana ma senza ... newsmondo

