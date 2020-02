Incidente a Ravanusa: L’ex Consigliere Lorenzo Miceli Muore a 28 Anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Nelle prime ore di questa mattina, domenica 2 febbraio, un tragico Incidente stradale ha sconvolto i cittadini di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Un’auto con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata, per cause ancora incerte. Il bilancio è preoccupante. Nello schianto, è morto Lorenzo Miceli, di 28 Anni. Il ragazzo era conosciuto come l’ex Consigliere comunale del Paese, eletto con il Movimento Cinque stelle. In aggiunta, era anche il figlio di GiovAnni, il segretario provinciale della Uil Pensionati, nonché il nipote di Rosario Miceli, ovvero l’ex assessore e attuale commissario della Dedalo Ambiente Spa. Insieme a lui, nell’auto viaggiavano altre tre amici coetanei, rimasti gravemente feriti. Secondo le prime indiscrezioni, l’Incidente mortale sarebbe avvenuto in via Gramsci, attorno alle ore 4:30 di questa mattina. L’auto – un’Alfa ... youreduaction

