Coronavirus, Salvini insiste: “Altro che sciacallo e untore. Gravissime colpe del governo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus, Salvini insiste: “Gravissime colpe del governo” Il leader della Lega Matteo Salvini torna a fare polemica sul Coronavirus: “Se qualcuno avesse controllato prima, non saremmo arrivati qua. Poi lo sciacallo sono io. L’untore è Salvini. Se avessimo avuto un governo più efficace e tempestivo avremmo avuto qualche preoccupazione in meno”, dice durante una diretta Facebook. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL Coronavirus Coronavirus, le frasi di Salvini Già venerdì 30 gennaio aveva detto: “Se mangerei ‘cinese’ stasera? Fortunatamente ceno con mio figlio a casa. Domani? Sarò a Vignola e si mangia emiliano. Dopodomani sarò a Firenze e si mangia toscano”. Matteo Salvini, dopo la riunione del Consiglio federale della Lega si esercita ancora sull’epidemia di Coronavirus e parte nuovamente all’attacco Palazzo Chigi sulla ... tpi

