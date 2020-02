Coronavirus, l’epidemia si aggrava: oltre 300 morti, contagiati più di 14mila (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus, aggiornati i numeri dell’epidemia. Il bilancio si aggrava sia per i morti che per i contagiati La Commissione nazionale per la salute del Governo cinese ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus. I dati, come nelle previsioni, sono in continua crescita. Prosegue infatti l’aumento del numero dei morti e dei contagiati, in … L'articolo Coronavirus, l’epidemia si aggrava: oltre 300 morti, contagiati più di 14mila proviene da www.inews24.it. inews24

