Catania, 15enne lavora per 2 euro all’ora invece di andare a scuola: denunciata la mamma (Di domenica 2 febbraio 2020) A Catania una donna di 44 anni, moglie di un detenuto e madre di un ragazzo di 15 anni, è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato per sfruttamento del lavoro minorile, interruzione della scuola d’istruzione dell’obbligo e anche perché prendeva il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. fanpage

