Calcio, serie A: Lecce-Torino 4-0

Iltravolge 4-0 il. Dopo la batosta subita contro l'Atalanta Toro in cerca di riscatto al 'Via del Mare',ma ad andare avanti è ilcon un bel tiro di Deiola (11'). Al 19' salentini ancora in gol con Barak (pasticcio difensivo).Squadre lunghe: al 31'miracolo Sirigu su Lapadula,sullaltro fronte Berenguer sfiora il gol. Ilinsiste e al 64' azione personale e gran gol di Falco. Il Toro non c'è:al 77' Bremer atterra Falco,rigore e gol di Lapadula.Per i salentini prima vittoria tra la mura domestiche.(Di domenica 2 febbraio 2020)