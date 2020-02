Calcio, Serie A 2020: il Lecce travolge il Torino 4-0 ed esce dalla zona rossa, granata in crisi (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo la scoppola per 7-0 patita contro l’Atalanta, prosegue il periodo nero del Torino di Walter Mazzarri, che al “Via del Mare” cede 4-0 al Lecce padrone di casa, al termine di una partita completamente dominata dai pugliesi, capaci di sbloccare il punteggio già all’11’, grazie al tiro dal limite di Alessandro Deiola, al primo centro con la maglia giallorossa, sugli sviluppi di un Calcio d’angolo. I granata non riescono a tenere a bada gli avversari, e rimediano due cartellini gialli in successione, rispettivamente per Nicolas N’Koulou e Soualiho Meite, prima del raddoppio Leccese, targato dal neoacquisto Antonin Barak, prelevato dall’Udinese, che al 19′ spedisce la sfera in fondo al sacco. Ci si mette poi anche la sfortuna per i piemontesi, che costringe Simone Verdi ad uscire per infortunio, mentre nel finale di frazione viene ... oasport

