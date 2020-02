Vallo di Lauro, cena all’agriturismo e fuga senza pagare il conto, coppia denunciata (Di sabato 1 febbraio 2020) Due giovani della zona di Nola (Napoli), entrambi sui trent'anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Avellino per insolvenza fraudolenta: dopo aver cenato in un agriturismo di Vallo di Lauro (Avellino) sono andati via senza pagare il conto. Sono stati identificati grazie alle testimonianze dei presenti e alle telecamere. fanpage

bassairpinia : VALLO DI LAURO (AV) - CENANO E SCAPPANO SENZA PAGARE IL CONTO: DENUNCIATI DAI CARABINIERI PER INSOLVENZA FRAUDOLENT… -