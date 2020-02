Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 10:10 (Di sabato 1 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 259 morti e oltre 11.000 contagiati l’ultimo bilancio ufficiale che giunge da Pechino sull’epidemia di coronavirus Pechino a mettere i ritardi nella gestione dell’ epidemia i casi accertati in Italia restano una coppia di turisti cinesi in condizioni discrete allo Spallanzani di Roma il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi stanziando €5000000 a gestire la calamita sarà un Commissario straordinario Come avvenne per la sarta è il capo della protezione civile Angelo Borrelli in caso di necessità potrà riacquisire hotel e strutture abitative Ma rassicura la prevenzione funzione Ogni allarmismo ingiustificato il premier invita gli italiani a condurre una vita normale che il ministro della Salute speranza sottolinea che la situazione ... romadailynews

