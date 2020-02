Serie B, Spezia-Pordenone: probabili formazioni, quote e pronostico (Di sabato 1 febbraio 2020) Serie B, Spezia-Pordenone: probabili formazioni, quote e pronostico Uno dei match in calendario nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B è Spezia-Pordenone, programmata per sabato 1 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Picco. Finalmente lo Spezia vede la luce e grazie alle quattro vittorie e ai quattro pareggi delle ultime otto giornate si è portato al di fuori della zona pericolante. La squadra ligure aveva iniziato molto male la propria stagione, ma ora sembra essere in fase di crescita. È ancora presto per cantar vittoria, manca ancora tanto però la fiducia riposta in mister Italiano sembra ora poter dare i suoi frutti. Tra le proprie mura amiche gli aquilotti sono imbattuti dallo scorso 5 ottobre, quando persero di misura (0-1) contro il Benevento.Segui Termometro Politico su Google News Non sarà facile dunque per il Pordenone di Tesser sbancare il Picco. La ... termometropolitico

SettimanaS : FEZZANESE Arriva un 2001 dallo Spezia - sportli26181512 : Spezia, l'annuncio di Di Gaudio è esilarante: in stile Scooby-Doo!: Spezia, l'annuncio di Di Gaudio è esilarante: i… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Spezia-Pordenone: il match sarà in esclusiva su DAZN: Spezia-Pordenone è una s… -