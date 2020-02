Roy Paci furioso contro Guè Pequeno: Mi chiami putt… ma la putt.. sei tu, spero di non incontrati (Di sabato 1 febbraio 2020) Arriva la risposta di Roy Paci alle parole di Guè Pequeno, ma solo dopo otto anni, vediamo cosa è successo! Giunge la risposta di Roy Paci ad una critica che Gué Pequeno ha lanciato su Twitter. L’unica cosa che sorprende è che la risposta arriva dopo 8 anni. La questione ha avuto inizio nel 2012, quando Roy Paci dedicò un post al rapper. Il post era stato pubblicato su Facebook e diceva che il frustrato e pseudo-rapper Guè Pequeno dei Club Dogo insultava Roy. Pegueno lo definiva una delle puttane della musica italiana, e usava appellativi come Toda Joia, Toda Bellezza… ma vaf… Gli insulti erano diretti anche al suo peso. Ebbene, il trombettista ha atteso ben otto anni per trovare la risposta giusta da inviare a Pegueno. Paci nel post gli ha detto che è un finto ominicchio e un cacasotto. Roy si riferisce a quando Pegueno era a Milano e lui lo ha invitato pubblicamente al suo ... kontrokultura

