‘Questa è la nostra ultima puntata da…’: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l’annuncio su La vita in diretta (Di sabato 1 febbraio 2020) Da lunedì La vita in diretta in onda da Sanremo Quella del 31 gennaio 2020 non è solo l’ultima puntata settimanale e del mese de La vita in diretta. Lo storico rotocalco della prima rete della tv di Stato condotta quest’anno da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, almeno per cinque giorni non va più in onda dagli studi Rai della Capitale. Per quale motivo? Lo hanno svelato gli stessi padroni di casa della trasmissione concorrente a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Nello specifico hanno annunciato che da lunedì andranno in onda in diretta da Sanremo per via della 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Subito dopo ha preso la parola l’ex volto del Tg1 dicendo che c’è grande preoccupazione per via del Coronavirus. Giovanna Civitillo inviata speciale De La vita in diretta a Sanremo Come accennato prima dalla prossima settimana Lorella ... kontrokultura

redazioneiene : Lo speciale de #LeIene è giunto al termine. “Ma questa non sarà la nostra ultima chiamata: non ti libererai facilme… - ItaliaViva : #BuonGoverno VS Populismo: questa è la nostra sfida. Per un'Italia che torna a crescere, per un'Italia che torna a… - Confindustria : Questa mattina siamo alle @OgrTorino per #Confindustria110, l'evento con cui celebriamo la nostra storia e anche qu… -