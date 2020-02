Mastro birraio con il vizio del gol: Ciccio Caputo brinda ad una serata da record (Di domenica 2 febbraio 2020) Protagonista assoluto nella vittoria contro la Roma, il trentaduenne attaccante pugliese ha raggiunto la doppia cifra nella classifica cannonieri: "Il traguardo dei 10 gol è per me importante. Mi sono messo a disposizione, ma siamo una squadra forte e quando giochiamo non ce n'è per nessuno. La tripletta? Sarebbe stata la ciliegina sulla torta". fanpage

