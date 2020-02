Lecce Torino: gli esterni devono fare la differenza per Mazzarri (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Torino deve sfruttare la posizione larga di De Silvestri e Ola Aina contro il Lecce. I salentini soffrono nel coprire l’ampiezza Il Torino è una squadra quasi senza rifinitura centrale, che attacca quasi esclusivamente tramite cross. Il Lecce è una squadra che spesso soffre nel coprire l’ampiezza: i 3 attaccanti non fanno ripiegamenti molto profondi, spesso capita di difendersi con soli 7 uomini. Giocando sul lungo, il Torino può mettere in difficoltà il Lecce tramite cambi campo, con i quinti sempre in una posizione profonda. Ola Aina e De Silvestri dovranno quindi essere il valore aggiunto del Torino. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

