Le scene iconiche di Final Fantasy 7: remake e originale a confronto in video (Di sabato 1 febbraio 2020) Il 10 aprile 2020 scatterà la "seconda volta" di Final Fantasy 7. Il classico jRPG nato nel 1997 su PlayStation tornerà infatti fra una manciata di mesi con un promettente remake. Destinato alla console di ultima generazione a marchio Sony, PlayStation 4 - e la più performante PlayStation 4 Pro -, per un'esclusiva temporale di un anno. Un evento, questo, attesissimo tanto dai giocatori di vecchia data, che hanno amato il titolo originale, quanto dalle nuove leve, che potranno (ri)vivere le avventure di Cloud, Tifa e tutti gli altri loro compagni in quel di Midgar. E se è vero che di recente è stato mostrato in azione Red XIII in un nuovo trailer, oggi il canale YouTube GameExplain ha deciso di prendere in analisi quello stesso filmato del rifacimento della settima Fantasia Finale, con l'obiettivo di metterlo a confronto con il capolavoro per PSX. Ancora meglio, la clip di ieri è ... optimaitalia

