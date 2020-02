Le Sardine a Lecce si preparano all’arrivo di Salvini il 19 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Il movimento delle Sardine di Lecce si prepara all’arrivo di Salvini in città previsto per il 19 febbraio lanciando una challenge sui social network. L’invito è quello di postare una propria foto con un citofono per emulare ironicamente il gesto ormai diventato virale fatto dal leader della Lega al quartiere Pilastro di Bologna. Sardine a Lecce Con questo le Sardine dimostrano di voler organizzare contro manifestazioni anche per le elezioni regionali in Puglia, dopo quanto fatto per quelle emiliano-romagnole. Il comizio di Salvini a Lecce sancisce infatti l’inizio de facto della campagna elettorale leghista per il rinnovo del Consiglio regionale. I due candidati che si sfideranno nella primavera 2020, a data non ancora annunciata, sono l’attuale governatore Michele Emiliano e Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia. Questo quanto scritto sui post Facebook ... notizie

