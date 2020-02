La storia di Canzone per Te, il successo di Sergio Endrigo a Sanremo 1968 (Di sabato 1 febbraio 2020) Un classico del Festival di Sanremo, "Canzone per te" portò Sergio Endrigo alla vittoria nel 1968, proponendo la Canzone insieme a Roberto Carlos. Una Canzone più volte omaggiata nel corso degli anni, come hanno scelto di fare Morgan e Bugo, che decidono di riproporla a Sanremo 2020 nel corso della serata cover. fanpage

