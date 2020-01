In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Febbraio: Per arginare la diffusione del nuovo virus, gli esperti consigliano di non rispondere al citofono www (Di sabato 1 febbraio 2020) Vitalizi – Ora anche i deputati sperano Il lamento degli ex: “Ridateci i soldi persi. Pronti a fare causa” Al Senato la sentenza (già scritta) annulla il taglio E gli onorevoli vogliono anche chiedere il risarcimento di Ilaria Proietti Il Cazzatavirus di Marco Travaglio A metà dicembre quasi tutte le testate di ogni ordine e grado diffusero con sdegno la notizia che, in base al Rapporto Ocse Pisa 2018, appena uno studente italiano su 20 riesce a capire un testo di media complessità. Poi si scoprì che il Rapporto Ocse Pisa diceva tutt’altro: gli studenti in grado di capire … l’intervista – Domenico De Masi “Il vero revisionismo è su poveri e lavoro” “La restaurazione punta alle misure economiche dei 5 Stelle” di Silvia Truzzi La storia Sardine, che scivolone: in visita da Benetton L’uscita – I fondatori del movimento nel laboratorio di Toscani ... ilfattoquotidiano

LA BEFFA Alle urne il 29 marzo. Dopo aver raccolto le firme per fare la consultazione sul taglio dei parlamentari In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Gennaio: 'Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost' In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Gennaio: Il Senato ridà i vitalizi a 700 politici. È partita la restaurazione