Giornalisti e lettori: un matrimonio da salvare (Di sabato 1 febbraio 2020) Ciò che mi ha portato a diventare giornalista è una passione enorme per scandagliare tra le pieghe delle bugie e trovare le ragioni di tutto ciò che accade. Non solo. Osservo tutto, ogni particolare. Memorizzo, metto insieme pezzi di un mosaico che mi permette, da anni, di considerare anzitempo ciò che accadrà. Non si tratta della palla di vetro dei maghi, ma dell'osservazione dei fatti uniti a una memoria eccellente. Non si diventa Giornalisti per la passione di scrivere. E' la passione

