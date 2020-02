GF VIP, altro sfondone di Antonio Zequila: “Adriana subito a gambe aperte” (Di sabato 1 febbraio 2020) Antonio Zequila proprio non riesce a stare tranquillo all’interno della casa del GF VIP. Il famoso Er Mutanda si è reso protagonista numerose volte di affermazioni poco carine nei confronti di alcuni suoi compagni d’avventura e non. Nelle ultime ore, a generare particolare sgomento è stata l’ultima dichiarazione fatta nei confronti di Adriana Volpe. Nel caso specifico, il concorrente ha alluso al fatto che donna abbia subito aperto le gambe quando ha dovuto interpretare il ruolo di paziente dal ginecologo. Zequila perde la prova e s’infuria Molto spesso, la produzione del reality show suggerisce ai vari concorrenti di cimentarsi in alcuni giochi. Ieri sera, i vari coinquilini si sono dovuti cimentare in una prova volta a definire l’uomo più romantico, più casalingo e il più seducente. I maschietti della casa si sono confrontati con i tre super boys entrati ... kontrokultura

