nella chiesa cristiana 'Victory City' a Riviera Beach. I due feriti, una donna e un giovane, sono stati ricoverati in ospedale. E' caccia all'aggressore che ha sparato 13 colpi. Lo riferisce la polizia di Riviera Beach, sobborgo di West Palm Beach, località chic dell'area metropolitana di Miami.(Di domenica 2 febbraio 2020) Sparatoria dopo un funerale in Florida: due le vittime, un 15enne e un uomo. Due persone sono rimaste ferite. La tragedia è avvenutachiesa cristiana 'Victory City' a Riviera Beach. I due feriti, una donna e un giovane, sono stati ricoverati in ospedale. E' caccia all'aggressore che ha sparato 13 colpi. Lo riferisce la polizia di Riviera Beach, sobborgo diPalm Beach, località chic dell'area metropolitana di.(Di domenica 2 febbraio 2020)

TelevideoRai101 : 'Far West' nella zona di Miami: 2 morti - PaoloLeChat : @urubumanaus @M_windu_ Non so... forse perché ambientato in un periodo poco mio, ma non mi piace molto Ricordo con… - giuseppeadurno : RT @giuseppeadurno: @matteosalvinimi DaMettere inGalera sono Tutti iSinistri Traditori della Patria infiltrati nei vari Poteri dello Stato… -