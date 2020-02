Elena Sofia Ricci: chi è, marito, figli, altezza (Di sabato 1 febbraio 2020) Scopriamo meglio insieme il profilo di Elena Sofia Ricci, amatissima attrice italiana, che tanti telespettatori fa divertire nei panni di Suor Angela nella fiction Rai "Che Dio ci aiuti". Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei!Nata a Firenze il 29 marzo 1962 (alta 1.67 metri), sotto il segno dell'Ariete, Elena Sofia Ricci è la figlia dello storico Paolo Barucchieri e della sceneggiatrice Elena Ricci Poccetto. All'inizio della carriera, l'attrice scelse di adottare come cognome quello della madre. Il primo grande ruolo lo ottiene sotto la direzione di Pupi Abati nel film Impiegati del 1984, che le permette di ottenere il Globo d'oro come migliore attrice rivelazione. L'anno successivo, con Io e mia sorella di Carlo Verdone, conquista un David di Donatello nella categoria Miglior attrice non protagonista, a. cui segue il Premio Flaiano Film Festival e un secondo David di ... blogo

