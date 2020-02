Coronavirus, medico avvertì dell’epidemia: censurato e minacciato dalla polizia cinese. (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, medico avvertì dell’epidemia: censurato e minacciato dalla polizia cinese.Li Weinliang, scrive La Stampa, il 30 dicembre aveva lanciato l'allarme per l'epidemia in una chat di medici. Il 3 gennaio la polizia è andata a casa sua: "Il tuo comportamento - scrivono gli agenti a verbale - ha gravemente disturbato l'ordine sociale". Il Comitato di Salute cinese interverrà per confermare il contagio da persona a persona soltanto il 20 gennaioPechino ha cercato di reprimere notizie e dibattito della comunità scientifica intorno al Coronavirus, minacciando chi per primo ha scoperto la sua trasmissibilità da uomo a uomo. La storia, emblematica, è quella di Li Weinliang, medico. Il 30 dicembre 2019 lancia l’allarme in una chat di colleghi laureati nel 2004 all’Università di Wuhan. “Confermati 7 casi di Sars provenienti dal mercato di frutta e pesce”, ... notiziepress

