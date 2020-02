CorMez: nei prossimi giorni il Napoli proverà a convincere Mertens a rinnovare (Di sabato 1 febbraio 2020) Negli ultimi giorni il Napoli ha resistito strenuamente all’attacco proveniente da più parti per accaparrarsi Dries Mertens. Ha detto no ai 10 milioni offerti dal Chelsea. E anche alle proposte del Barcellona. Intenzionato a trattenere il folletto belga. Adesso, il club, scrive il Corriere del Mezzogiorno, proverà a convincere Dries a rinnovare in azzurro. “Il Napoli ha resistito all’assalto a Mertens,rifiutando i 10 milioni offerti dal Chelsea e le proposte del Barcellona, e proverà a convincere l’attaccante belga nei prossimi giorni a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno”. L'articolo CorMez: nei prossimi giorni il Napoli proverà a convincere Mertens a rinnovare ilNapolista. ilnapolista

