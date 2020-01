Violentata e poi strangolata | così è stata uccisa e abbandonata nel parco Francesca

“La dote per le nozze è bassa”. Violentata dal fidanzato e dai suoi amici - poi bruciata viva : L'adolescente ha subito il 90% di ustioni al corpo dopo essere stata stuprata e bruciata viva. La sua famiglia afferma che la giovane sarebbe stata prigioniera per mesi del suo fidanzato 23enne a Shantirbazar. Il ragazzo e la madre si sarebbero lamentati per la doto offerta dai familiari della 17enne in vista del matrimonio. E così avrebbero architettato la tremenda vendetta.Continua a leggere