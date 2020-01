Valganna, pauroso incidente frontale nella notte: ragazzo 29enne in arresto cardiaco, strada chiusa (Di venerdì 31 gennaio 2020) pauroso incidente questa notte in Valganna (Varese), verso le 2 sulla strada statale 233, quando due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza di una curva mentre viaggiavano - secondo le prime indiscrezioni - a forte velocità. I due conducenti dei veicoli sono rimasti feriti gravemente: il primo (un trentenne) è stato intubato sul posto, il secondo (29 anni) è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno chiuso per diverse ore la strada. fanpage

