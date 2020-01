Usura e business a San Cipirello, si allarga l’inchiesta sui Sottile (VIDEO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si allarga l’inchiesta sui presunti prestiti a tassi di interesse fino al 520% che ha portato all’arresto di Santo Sottile (in carcere) e Alessandro Sottile (ai domiciliari). Padre e figlio di San Cipirello sono stati fermati dalla Guardia di Finanza perché accusati di aver gestito un giro di Usura in provincia di Palermo. Ora l’inchiesta, ancora agli albori, potrebbe coinvolgere altre persone. Tra gli indagati, come riporta il Giornale di Sicilia, c’è la segretaria dell’azienda dei Sottile, nonché compagna di Alessandro Sottile, Agata Biondolillo. Il nome di atre due persone è stato iscritto nel registro degli indagati. Si tratta di persone che avrebbero procacciato i clienti ai presunti strozzini, selezionandoli tra commercianti e imprenditori sull’orlo del fallimento. Secondo le Fiamme Gialle, i procacciatori dei Sottile sapevano bene quale attività ... direttasicilia

