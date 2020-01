Sanremo 2020, Tiziano Ferro devolve il compenso in beneficenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tiziano Ferro, che sarà presente per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo, ha deciso di devolvere il compenso in beneficenza. Ecco quali sono le associazioni scelte dal noto cantante. Tiziano Ferro, il compenso di Sanremo sarà devoluto in beneficenza Come è noto Tiziano Ferro sarà presente nel corso di tutte le puntate del prossimo Festival di Sanremo 2020. Fortemente voluto da Amadeus, il cantante ha accettato l’invito, garantendo la sua presenza per tutta la durata dell’edizione. Il suo cachet, però, sarà interamente devoluto in beneficenza a cinque associazioni di Latina. La prima associazione destinataria della donazione è la sede di Latina dell’AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue, di cui Tiziano Ferro è ambasciatore da quasi venti anni e che si occupa della raccolta del sangue e derivati dal 1927 in tutto il territorio italiano, e a Latina ... velvetgossip

