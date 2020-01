Marco Masini all’Arena di Verona con tanti ospiti: biglietti in prevendita (Di venerdì 31 gennaio 2020) Marco Masini all'Arena di Verona il 20 settembre 2020 per un grande concerto celebrativo dei suoi 30 anni di carriera tanti gli amici sul palco, dopo il rilascio del disco Masini + 1, 30th Anniversary che contiene una lunga serie di duetti sulle note delle canzoni più conosciute dell'artista. Alcuni degli ospiti della raccolta di successi saranno presenti anche all'Arena di Verona per il concerto-evento di settembre. 4 brani inediti e 16 duetti ci saranno in Masini + 1, 30th Anniversary. Marco Masini duetta con grandi nomi della musica italiana per donare nuova vita alle sue hit in 15 dei 16 duetti, l'ultimo è invece in duetto con Rita Bellanza ed è un inedito. Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D'Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro e Rita ... optimaitalia

naliemma4ever : @NaliOfficial Altro Duetto per te che sei il mio grande amore nali... ? con marco Masini sulle note di 'Io ti volev… - terry_mian : RT @OptiMagazine: Marco Masini all’Arena di Verona con tanti ospiti: biglietti in prevendita - Chiara819 : RT @AllMusicItalia: Per festeggiare 30 anni di carriera @marcomasini64 torna al Festival di @SanremoRai e pubblica un disco con 16 duetti.… -