LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: inizia il terzo set (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21: Seconda interruzione del match. Nel quarto game del primo set la pioggia aveva costretto il giudice a fermare il gioco per consentire la chiusura del tetto e l’asciugatura del campo. 11.19: Gli addetti stanno provvedendo alla sostituzione della lampadina. 11.17: Il giudice di sedia chiede agli organizzatori di riaccendere la luce che si è spenta improvvisamente. Effettivamente un lato del campo è decisamente meno illuminato dell’altro. 11.15: Il gioco si ferma per un problema ad un faro. 1-0 Zverev! Il tedesco porta a casa un game molto combattuto. 40-30 Prima e dritto di Zverev! 30-30 CHE SPETTACOLO Thiem!!!!!! L’austriaco difendere in maniera incredibile sull’accelerazione di dritto di Zverev e tira poi un passante di rovescio in corsa incredibile! 30-15 Zverev prova a sorprendere Thiem con una palla corta ... oasport

