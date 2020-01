Il calcio del futuro, tra uomini e Virtual Coach. Una guida (Di venerdì 31 gennaio 2020) “There are three kind of lies: lies, damn lies, and statistics” Questo è stato uno dei motti più utilizzati e ricorrenti nel racconto dello sport a stelle e strisce ed è un lascito culturale niente meno che di Mark Twain. Il novellista lo riconduce al politico inglese del XIX secolo Benjamin Disra ilfoglio

Gazzetta_it : #Eriksen, una mossa alla #CR7 che farà bene a tutta la #Serie A: aumenta l'appeal del calcio italiano… - SkySport : ?? L'intervista del turco in esclusiva a #SkySport - PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… -