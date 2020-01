Hockey ghiaccio, EBEL 2020: inizia con una sconfitta a Salisburgo il Pick Round per Bolzano (Di venerdì 31 gennaio 2020) iniziato stasera il Pick Round di EBEL 2019-2020, campionato austriaco di Hockey su ghiaccio. La seconda fase della competizione non è partita al meglio per Bolzano, sconfitta in casa del Salisburgo, vincitore della regular season, con il punteggio di 2-1. Successo importante per i padroni di casa, i quali mantengono la prima posizione in classifica e i due punti di vantaggio sul Vienna, che si è imposto contemporaneamente per 5-2 sul Graz. A riposo invece il Klagenfurt, che parte con un punto a disposizione ed esordirà domenica proprio contro i viennesi. CRONACA DELLA PARTITA Il Salisburgo comincia meglio l’incontro e sblocca la partita al minuto 12:51 grazie al gol dell’ungherese Janos Hari, su assist di Bud Holloway e Maximilian Rebernig. Il raddoppio dei Red Bulls arriva al 9′ del secondo periodo e porta la firma dello statunitense Connor Brickley, imbeccato dagli ... oasport

