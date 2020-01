Gaston Corado torna alla Casertana: “Qui posso fare bene, mi sento a casa” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Casertana FC comunica di essersi assicurata la prestazioni del calciatore Gaston Ezequiel Corado. Per l’attaccante argentino classe 1989 si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’esperienza della stagione 2016/17 con 10 reti all’attivo. Giunto in Italia proprio grazie ai rossoblu, dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere della serie C argentina con 24 reti con il Talleres, ‘El Turu’, così soprannominato, ha poi vestito le maglie di Matera, Catanzaro e Virtus Francavilla. La firma è arrivata in mattinata e l’attaccante ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il ritorno all’ombra della Reggia: “Torno con il cuore in mano. Quando andai via da Caserta, stavo già pensando al giorno che avrei indossato nuovamente questa maglia. Qui ho tanti amici, tanti ricordi, emozioni indescrivibili. Caserta è casa mia in Italia. Per fare bene devi essere sereno e ... anteprima24

AppiaPolis : New post (GASTON CORADO TORNA ALLA CASERTANA: “CASERTA È CASA MIA. QUI POSSO FARE BENE”) has been published on Appi… -