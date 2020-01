Enzo Iacchetti e quella volta che le veline "erano senza mutande" (Di venerdì 31 gennaio 2020) "Una sera ci accorgiamo che le veline, mentre le guardavamo da sotto, erano senza mutande. Forse non avevano fatto in tempo a mettersele. Ezio e io non potevamo crederci". Lo ha detto Enzo Iacchetti, intervistato da Il Corriere della Sera, raccontando un aneddoto avvenuto a Striscia la notizia, che da 26 anni conduce con Ezio Greggio. La rivelazione dell'attore rischia di alzare un polverone (sui social?) e, magari, di far indignare le femministe più intransigenti. Effettivamente, la situazione descritta potrebbe apparire a taluni come non particolarmente edificante, per nessuna delle persone coinvolte. Iacchetti non ha specificato a quando risale l'episodio descritto e quindi non ha rivelato l'identità - né fornito indicazioni o indizi - delle veline che si sarebbero rese protagoniste di questa sbadataggine sexy. Enzo Iacchetti e quella volta che le veline "erano ... blogo

