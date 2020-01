Emma Marrone i medici mi hanno sconsigliato di tingere i capelli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Emma Marrone al settimanale “Sette” del Corriere della Sera, ha raccontato come ha superato il trauma del cancro alle ovaie, che l’ha costretta ad abbandonare temporaneamente le scene qualche mese fa:” Non potevo non dirlo ho dovuto cancellare un impegno e qualcuno aveva comprato voli e alberghi per partecipare. Fosse capitato in un momento professionale vuoto non avrei detto nulla. Non sono poi responsabile delle storture fatte da chi va a caccia di clic. Qualcuno è arrivato a pubblicare delle false lastre. La cantante rivela che “potrei anche non tornare mai più bionda”. Mi basta sapere che sono bionda dentro. Dopo l’operazione i medici mi hanno detto di non tingerli. Mi sono presa la libertà di farli riposare. E adesso che penso alle ore risparmiate dal parrucchiere sono tentata. Emma è pronta a salire sul palco di “Sanremo 2020” come ospite della prima serata, ammette di ... musicaetesti.myblog

