Dritto e Rovescio, Mario Giordano riceve un messaggio dalle figlie in diretta e scoppia in lacrime (Di venerdì 31 gennaio 2020) Momenti di commozione giovedì sera in diretta a Dritto e Rovescio, su Rete 4. Tra gli ospiti della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio c’era anche il collega Mario Giordano che ha ricevuto a sorpresa in diretta un videomessaggio da parte delle sue due figlie. Nel filmato, lanciato da Del Debbio, si vedevano le ragazze dedicare parole d’affetto al padre, ringraziandolo per diversi motivi. Una vera sorpresa per il conduttore di Fuori dal Coro che non è riuscito a trattenere le lacrime, mostrando un lato più intimo di sé rispetto a quello spumeggiante a cui il pubblico è ormai abituato. L'articolo Dritto e Rovescio, Mario Giordano riceve un messaggio dalle figlie in diretta e scoppia in lacrime proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

AlessiaMorani : La #Borgonzoni dichiara su Panorama che IO SAREI INTERVENUTA DURANTE Dritto e Rovescio per dire che il confronto tr… - FQMagazineit : Dritto e Rovescio, Mario Giordano riceve un messaggio dalle figlie in diretta e scoppia in lacrime - TutteLeNotizie : Dritto e Rovescio, Mario Giordano riceve un messaggio dalle figlie in diretta e scoppia in… -