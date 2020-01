Domenica Live e Non è la d’Urso, 2 febbraio: Barbara svela gli ospiti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Barbara d’Urso annuncia gli ospiti di Domenica Live del 2 febbraio E’ venerdì e come ogni venerdì Barbara d’Urso ha svelato gli ospiti di Domenica Live del 2 febbraio durante la puntata di Pomeriggio Cinque caratterizzata dagli ultimi aggiornamenti sui due casi di coronavirus in Italia. Nella prossima puntata di Domenica Live la d’Urso tornerà a parlare di Paola Caruso e Floriana Secondi che si sono scontrate la scorsa Domenica per via di alcune dichiarazioni. Ma si parlerà anche di Moreno Merlo (ex fidanzato della Caruso) e pare che verranno portati dei video choc. Inoltre, come ha annunciato la stessa conduttrice, pare che ci sia stato un riavvicinamento tra Paola Caruso e Francesco Caserta (l’uomo da cui ha avuto il figlio Michelino). La soap continua. Live Non è la d’Urso anticipazioni: Nina Moric e Raz Degan tra gli ospiti Stando alle ... lanostratv

