Dall’1 febbraio WhatsApp non funzionerà più su diversi vecchi modelli di smartphone (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dall’ 1 febbraio WhatsApp, una delle più popolari app di messaggistica al mondo, non funzionerà più su diversi vecchi modelli di smartphone. WhatsApp già da tempo consiglia che per l’utilizzo ottimale dell’app i telefoni siano aggiornati ai seguenti sistemi operativi: Android versione ilpost

PechinoExpress : ?? Dall'estate della Thailandia, alla primavera cinese fino all'inverno della Corea del Sud ?? #pechinoexpress le s… - ItalyinALB : Dall’opera “I giganti di pietra” di Aliçka, una lettura teatrale di Salvatore Tramacere (@TeatroKoreja) con un incr… - ProvoCult : Programma Provo.Cult dall'1 al 4 Febbraio 2020 - -