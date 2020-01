Coronavirus, i morti salgono a 258 Con 45 nuove vittime il bilancio provvosorio dell'epidemia di Coronavirus è salito a 258. Lo fa sapere il governo cinese. Intanto in Germania il numero dei contagiati è arrivato a sette, tra cui il figlio di 5 anni di un uomo già infetto. Il ministero della Sanità della Baviera ha spiegato che si tratta di un primo contagio tra familiari. Primo caso conclamato in Spagna.(Di sabato 1 febbraio 2020) , ia 258 Con 45 nuove vittime il bilancio provvosorio dell'epidemia diè salito a 258. Lo fa sapere il governo cinese. Intanto in Germania il numero dei contagiati è arrivato a sette, tra cui il figlio di 5 anni di un uomo già infetto. Il ministero della Sanità della Baviera ha spiegato che si tratta di un primo contagio tra familiari. Primo caso conclamato in Spagna.(Di sabato 1 febbraio 2020)

