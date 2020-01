Coronavirus, Formigli come Sposini. Il conduttore mangia un involtino cinese in diretta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella serata in cui vengono confermati i primi due casi in Italia di persone contagiate da Coronavirus, alla tv spetta il ruolo della cronaca e, se possibile, della rassicurazione.Gli aggiornamenti sono utili, indispensabili, ma vanno accompagnati da gesti plateali e fortemente simbolici che arrivino rapidamente al pubblico a casa. Ecco allora la decisione di Corrado Formigli di addentare in diretta a Piazzapulita un involtino di verdura alla griglia proveniente da un ristorante cinese di Roma e di far fare altrettanto agli ospiti in studio.Coronavirus, Formigli come Sposini. Il conduttore mangia un involtino cinese in diretta pubblicato su TVBlog.it 31 gennaio 2020 03:09. blogo

