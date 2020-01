Brexit, tempi duri aspettano i britannici. Non c’è salvezza nell’isolamento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alla fine ha prevalso Boris Johnson, un discutibile personaggio che, sulla diffusione delle fake news e la manipolazione delle notizie, ha costruito la propria carriera, prima nel giornalismo e poi in politica. La psicoanalisi di massa potrebbe probabilmente fornire strumenti utili a comprendere il successo di politici che, come Boris e Donald, hanno saputo capitalizzare l’immensa frustrazione generata, specie negli elettorati popolari, dalla crisi economica e finanziaria, con i suoi effetti devastanti sulla vita della gente ma anche sulla posizione privilegiata rivestita dagli Imperi occidentali nel sistema mondo. Ora però la situazione potrebbe cambiare proprio negli Stati Uniti, specialmente se si affermasse il vecchio leone socialista Bernie Sanders, l’unico candidato democratico in grado di battere Trump, proprio a causa del carattere radicale dell’alternativa che propone, dando ... ilfattoquotidiano

maurazamir : RT @Tempi_it: A mezzanotte la Brexit sarà realtà. E comincerà una corsa contro il tempo - iicedimburgo : Laboratorio di Orientamento in tempi di Brexit: la sede scozzese della @ItalianChamUK promuove l'organizzazione di… - paolovarsi1 : A mezzanotte la Brexit sarà realtà. E comincerà una corsa contro il tempo -