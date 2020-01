Borsa, Tokyo apre in rialzo dello 0,75%

Borsa di Tokyo tenta un recupero nell'ultima seduta della settimana, in scia a quanto avvenuto a Wall Street, con gli investitori che tornano sul mercato quando l'indice di riferimento giapponese è ai minimi in 3 mesi e malgrado i timori di un'espansione del coronavirus cinese. Il Nikkei avanza dello 0,75% con un guadagno di 171punti, a quota 23.149,66. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 108,90 e a 120,10 sull' euro.(Di venerdì 31 gennaio 2020) Laditenta un recupero nell'ultima seduta della settimana, in scia a quanto avvenuto a Wall Street, con gli investitori che tornano sul mercato quando l'indice di riferimento giapponese è ai minimi in 3 mesi e malgrado i timori di un'espansione del coronavirus cinese. Il Nikkei avanza0,75% con un guadagno di 171punti, a quota 23.149,66. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 108,90 e a 120,10 sull' euro.(Di venerdì 31 gennaio 2020)

