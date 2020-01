Altro che INVERNO, anche a febbraio Anticiclone BOMBA! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ci abbiamo provato, ma forse alla fin fine conviene arrendersi. Arrendersi allo strapotere del Vortice Polare, che mai come quest'anno ha dimostrato che il riscaldamento globale è un fenomeno sempre più pressante. Meteo invernale? Manco a parlarne. Sì, c'è stato un barlume d'INVERNO tra fine 2019 e le prime due settimane di gennaio, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di irruzioni perlopiù focalizzate tra Balcani e Grecia, con effetti del tutto limitati nel tempo su alcune delle nostre regioni. All'orizzonte, dopo il tremendo Anticiclone dei primi di febbraio, c'è un'altra irruzione artica. Ma anche stavolta scivolerà via rapida e pur facendo crollare le temperature su tutte le nostre regioni - forse ci sarà anche qualche nevicata - trattasi pur sempre di una goccia in mezzo al mare. A un mare di temperature esageratamente alte e il perché è presto detto. Il ... meteogiornale

