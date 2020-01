‘Temptation Island’, Alessio Bruno appare sui social dopo la condanna per spaccio: “Non sono libero, la pena è stata confermata, esco solo per andare a lavorare. Sto vivendo una situazione difficile ma…” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Uno dei protagonisti della quarta edizione di Temptation Island è stato Alessio Bruno che, in coppia con Valeria Bigella, aveva messo a dura prova il suo amore, complice la vicinanza con la single Carmen Rimauro. dopo quell’esperienza, i due si lasciarono e oggi, Alessio è fidanzato con Eleonora D’Alessandro. Nella vita di Alessio, oltre a questo cambiamento, c’è stata anche l’accusa e la condanna per spaccio (come mi avevamo raccontato QUI). L’ex della Bigella, quindi, era stato già condannato in primo grado a due anni e otto mesi, Nelle ultime ore, il ragazzo è intervenuto sui social per spiegare quale sia oggi la sua situazione giuridica: Ragazzi cerco di farla breve! Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di 2 anni e 8 mesi che sto scontando agli arresti domiciliari e la fortuna di essere incensurato ha fatto sì che mi abbiano dato ... isaechia

