Sospetto coronavirus sulla nave da crociera | il Comune di Civitavecchia a TPI | “Non

coronavirus, le dichiarazioni del Comune di Civitavecchia a TPI "Non scende nessuno fino a quando non avremo i risultati definitivi dei test": sono queste le dichiarazioni rilasciate a TPI dal Comune di Civitavecchia, nel cui porto è ormeggiata una nave da crociera della Costa con un caso Sospetto di coronavirus a bordo, dove si trovano 6mila persone. Lo sbarco dei passeggeri a bordo della Costa Smeralda era stato autorizzato dalla Sanità marittima, ma è stato bloccato dal sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. "Il sindaco non farà sbarcare nessuno fino a quando non avremo la certezza che non ci sono persone contagiate dal coronavirus a bordo. Il sindaco ha l'obbligo di tutelare la salute dei suoi cittadini" dichiarano dal Comune di Civitavecchia.

