Rugby femminile | Sei Nazioni 2020 | dove vedere in tv e streaming le partite dell’Italia

Ormai ci siamo, mancano soltanto tre giorni: così come per gli uomini e per gli under 20, nel fine settimana parte il Sei Nazioni 2020 di Rugby femminile, che scatterà domenica 2 febbraio e vedrà subito l'esordio dell'Italia, che alle ore 14.00 farà visita al Galles. Altra trasferta per le azzurre alla seconda giornata, con il match in casa della Francia sabato 8 febbraio alle ore 21.00. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per le azzurre, che affronteranno la Scozia domenica 23 febbraio alle ore 18.10. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, domenica 8 marzo alle ore 14.00, poi ultima recita del torneo domenica 15 marzo alle ore 14.30 con l'Inghilterra. L'intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento sulla piattaforma Eurosport Player

